أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من مقترح دخول سكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، يمثل شهادة مهمة على قوة وصلابة الموقف المصري، ويؤكد أن رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء كان قرارًا واضحًا وحاسمًا منذ بداية الأزمة.

وأوضح الجوهري، في بيان له اليوم، أن إقرار بايدن في مذكراته بأنه كان يعلم مسبقًا أن الرئيس السيسي سيقاوم هذا المقترح ويرفضه، يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر، وفي الوقت نفسه يكشف تمسك القيادة السياسية بثوابتها الوطنية والقومية، وعدم قبول أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الأمن القومي المصري أو تصفية القضية الفلسطينية.

موقف الرئيس السيسي لم يكن مجرد رفض لاستقبال النازحين

وأشار الجوهري إلى أن موقف الرئيس السيسي لم يكن مجرد رفض لاستقبال النازحين، بل كان دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، ورفضًا قاطعًا لتحويل سيناء إلى بديل عن الأراضي الفلسطينية، بما يعني إنهاء القضية وحرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف الجوهري ، أن هذه الشهادة ترد بوضوح على المشككين في الدور المصري، وتؤكد أن القاهرة كانت حاضرة بقوة في التعامل مع الأزمة، سواء عبر التصدي لمخططات التهجير، أو التحرك من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على وقف التصعيد وحماية المدنيين.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وشدد الجوهري على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ موقفًا تاريخيًا يعبر عن مسؤولية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ويوازن بين واجبها الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وواجبها الوطني في حماية حدودها وأمنها القومي، مؤكدًا أن مصر لم تتخل يومًا عن دورها المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية.

واختتم المهندس عادل الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن مواقف الدول والقادة تُقاس عند الأزمات والضغوط، وأن موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير سكان غزة سيظل شاهدًا على استقلال القرار المصري، وصلابة الإرادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي، والحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية.