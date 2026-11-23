استقبل السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الذي وصل إلى مقر الجامعة في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، والتي تضمنت لقاءات مع عدد من قيادات الدولة المصرية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية، وتطورات القضايا التي تشهدها المنطقة، فضلًا عن بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك والتعامل مع التحديات الراهنة.

لقاء نبيل فهمي والزيدي

ويمثل اللقاء ثاني اجتماع يجمع نبيل فهمي وعلي فالح الزيدي منذ توليهما مسؤولية منصبيهما، فيما تعد الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء العراقي كلمة أمام المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة، يستعرض خلالها رؤية العراق إزاء التطورات الراهنة في المنطقة، ومواقف بغداد من القضايا العربية والإقليمية، فضلًا عن رؤيتها بشأن تطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الدول العربية، في ظل المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.