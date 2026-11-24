تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من الرئيس الصيني شي جينبينج، أكد فيها عمق روابط الصداقة التي تجمع الصين ولبنان، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح الرئيس الصيني أنه على مدى الأعوام الـ55 الماضية، ظل البلدان يتبادلان التفاهم والدعم، وحافظت العلاقات الثنائية على تطور مستقر، معرباً عن استعداده للعمل مع الرئيس عون من أجل تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويدفع العلاقات بينهما إلى مستوى جديد.

كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، هنأه فيها بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً للبنان وشعبه دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.