أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن توثيق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مذكراته، موقف مصر الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يمثل شهادة سياسية وتاريخية مهمة ذات أبعاد متعددة، مشيرًا إلى أن هذا التوثيق يعزز الموقف المصري ويؤكد ثباته في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة DMC، أن أهمية هذه الشهادة تنبع من صدورها عن طرف شريك في إدارة الأزمة، وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الاستراتيجي الأبرز لإسرائيل والوسيط الرئيسي في الأزمة، الأمر الذي ينقل الموقف المصري من دائرة التصريحات الدبلوماسية إلى دائرة الوقائع الموثقة في الأرشيف الدولي.

وأضاف أن هذا التوثيق يسهم في تفنيد السرديات المضادة، ويقطع الطريق أمام أي محاولات مستقبلية للتشكيك في الموقف المصري أو الادعاء بوجود صفقات سرية لتمرير مخطط التهجير، مؤكدًا أن الرفض المصري كان حاسمًا ومعلنًا، سواء في التصريحات الرسمية أو خلال المناقشات التي جرت في الغرف المغلقة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الإقرار الأمريكي بالموقف المصري يعكس إدراك الإدارة الأمريكية حدود قدرتها على فرض حلول تتعارض مع الأمن القومي المصري، كما يؤكد أن القاهرة مثلت حجر الزاوية في إفشال سيناريو تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

ولفت عمران إلى أن السرد الأمريكي يكشف حجم الضغوط والمناقشات التي دارت في بداية الحرب، ويوضح كيف اضطرت واشنطن في نهاية المطاف إلى تبني خطاب رافض للتهجير القسري، في ظل صلابة الموقفين المصري والأردني وتمسكهما برفض هذا المخطط.

وشدد على أن البعد الأكثر أهمية في هذا التوثيق يتمثل في قيمته المستقبلية، باعتباره مرجعية سياسية وتاريخية للأجيال القادمة، موضحًا أن مذكرات الرؤساء الأمريكيين تتحول عادة إلى مراجع أساسية لصناع القرار والباحثين والمؤرخين في الغرب، وهو ما يمنح توثيق الموقف المصري أهمية خاصة في حفظ حقيقة المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.