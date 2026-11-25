أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف أن جماعة الإخوان تواصل الاعتماد على أساليب التضليل الإعلامي وصناعة الشائعات، بهدف التأثير في وعي المواطنين وتزييف الحقائق، من خلال منصاتها الإعلامية المعادية.

وأوضح جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة «dmc»، أن صناعة الشائعات لا تزال إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها الجماعة في محاولاتها لتضليل الرأي العام المصري، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تلجأ أحيانًا إلى تداول أخبار ومعلومات صحيحة، لكنها تضيف إليها بيانات مغلوطة تغير مضمونها وتؤدي إلى تحريف الحقائق.

وأضاف أن هذه الممارسات تستهدف تحويل الأخبار الإيجابية إلى صورة سلبية، من خلال اجتزاء المعلومات والتلاعب بالسياق، بما يساهم في خلق حالة من الالتباس لدى الجمهور والتأثير في طريقة فهمه للأحداث.

وأشار رائف إلى أن جماعة الإخوان كثفت خلال الفترة الأخيرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مضلل، عبر فبركة الصور وتصنيع مقاطع فيديو وأخبار غير حقيقية، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي أتاح أدوات جديدة يمكن توظيفها في اختلاق وقائع لم تحدث على أرض الواقع.

ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في حملات التضليل أصبح أحد المسارات التي تعتمد عليها منصات الإعلام المعادي، مستفيدة من سرعة انتشار المحتوى الرقمي وصعوبة التحقق من بعض المواد المتداولة قبل إعادة نشرها.

وأكد الكاتب الصحفي أن مؤسسات الدولة المصرية تواصل جهودها لرصد الشائعات والتعامل معها، ومن بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى جانب الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المصرية في التحقق من المعلومات وكشف الحقائق أمام المواطنين.

وشدد على أهمية مواجهة المحتوى المفبرك من خلال تدقيق المعلومات والتعامل الواعي مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة في إنتاج الصور ومقاطع الفيديو المزيفة.