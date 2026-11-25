يتزايد بحث المواطنين عن كيفية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني2026، خاصة أصحاب العقارات والوحدات السكنية الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، ويرغبون في الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية.

وفي إطار التيسير على المواطنين، وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع الإسراع في إنهاء طلبات المواطنين الذين استوفوا الشروط والمستندات المطلوبة.

هل يتحول العداد الكودي إلى قانوني تلقائيًا بعد التصالح؟

من أهم النقاط التي يجب أن ينتبه إليها أصحاب العدادات الكودية أن تطبيق نظام شرائح الكهرباء لا يعني بالضرورة تحويل العداد إلى قانوني بصورة نهائية.

فهناك فرق بين تغيير نظام المحاسبة من السعر الموحد إلى شرائح الاستهلاك، وبين استكمال إجراءات التعاقد الرسمي وتعديل بيانات العداد ليصبح قانونيًا باسم صاحب الوحدة.

وبالتالي، قد يستفيد المواطن من المحاسبة بالشرائح دون أن يكون قد انتهى من جميع إجراءات تحويل العداد إلى عداد قانوني، إذ يتعين عليه استكمال إجراءات التعاقد لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

هل يحتاج تحويل العداد الكودي إلى تغيير العداد نفسه؟

لا يشترط تحويل العداد الكودي إلى قانوني تغيير العداد الموجود في جميع الحالات، إذ يمكن استمرار استخدام العداد مسبق الدفع الحالي إذا كان صالحًا للاستخدام ومستوفيًا للاشتراطات الفنية.

وفي هذه الحالة، يقتصر الإجراء على تعديل الوضع التعاقدي وبيانات المشترك لدى شركة توزيع الكهرباء، دون الحاجة إلى تركيب عداد جديد بالضرورة.

وأكد الدكتور محمد السبكي، الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عدم صدور أي قرار أو توجيه من الجهاز بإلزام المواطنين بتغيير عدادات الكهرباء القديمة السليمة، حتى إذا تجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات، مشددًا على أن استبدال العداد يرتبط بوجود عطل فني يستدعي تغييره.

وأوضح أن شركة الكهرباء تتحمل تكلفة استبدال العداد إذا ظهر به عطل فني قبل مرور 10 سنوات على تركيبه، بينما يتحمل المشترك التكلفة إذا تجاوز العداد هذه المدة، باعتبارها العمر الافتراضي للمعدة.



خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يمكن لأصحاب العدادات الكودية استكمال إجراءات التحويل من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: التأكد من الانتهاء من إجراءات التصالح والحصول على المستند الرسمي الذي يثبت قبول التصالح.

الخطوة الثانية: الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

الخطوة الثالثة: تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني وإرفاق المستندات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: مراجعة المستندات والبيانات من جانب شركة الكهرباء والتأكد من استيفاء الشروط.

الخطوة الخامسة: استكمال إجراءات التعاقد وتعديل بيانات المشترك، ليصبح العداد قانونيًا باسم صاحب الوحدة.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026

حددت وزارة الكهرباء وشركات التوزيع مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لإتمام عملية التحويل، أبرزها:

-الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين وضع العقار.

-الحصول على مستند رسمي يثبت قبول التصالح أو استيفاء الموافقات المطلوبة.

-أن تكون الوحدة ضمن الحالات المسموح لها بتوصيل المرافق قانونيًا.

-تقديم طلب تحويل العداد إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.

-استيفاء المستندات والاشتراطات الفنية والتعاقدية المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

يحتاج المواطن إلى تجهيز مجموعة من المستندات لتقديم طلب التحويل، وتشمل:

-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.

-صورة عقد ملكية الوحدة أو مستند يثبت حق الانتفاع أو الحيازة.

-صورة عقد تركيب العداد الكودي.

-مستند رسمي يثبت التصالح وتقنين وضع العقار.

-نموذج التصالح النهائي رقم 8، أو نموذج 10 الدائم، أو نموذج 7، بحسب حالة الطلب والمستندات المعتمدة.

-طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني.

كما تقبل إجراءات التحويل شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة وفقًا للتعليمات المنظمة، حتى في بعض الحالات التي انتهت فيها مدة سريان الشهادة.

هل يتم تحويل جميع العدادات الكودية إلى قانونية؟

أكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن التحويل لا يشمل جميع العدادات الكودية بصورة تلقائية، وإنما يقتصر على الحالات التي استوفت شروط التصالح وتقنين أوضاع العقارات وحصلت على الموافقات اللازمة.

أما العقارات التي لا يسمح القانون بالتصالح بشأنها، فلا يمنحها وجود عداد كودي أي وضع قانوني، ويستمر التعامل معها وفق الضوابط المنظمة للعدادات الكودية.

كما أن تركيب عداد كودي لا يعد سندًا لملكية العقار أو دليلًا على قانونية البناء.

هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودي إلى قانوني؟

تختلف التكاليف التي قد يتحملها المواطن بحسب موقف العداد والوحدة والمستندات المطلوبة وطبيعة الإجراءات التعاقدية.

لذلك يجب الاستعلام من شركة توزيع الكهرباء المختصة عن أي رسوم أو مديونيات أو مستحقات مرتبطة بالحالة قبل إتمام التحويل، وعدم افتراض أن جميع الحالات تخضع للتكلفة نفسها.

الاستعلام عن طلب تحويل العداد

يمكن للمواطن متابعة موقف طلبه من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أو التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، للاستفسار عن المستندات الناقصة وموعد استكمال إجراءات التعاقد.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء: https://eservices.eehc.gov.eg/

1.6 مليون عداد كودي تحولت إلى المحاسبة بالشرائح القانونية

كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في 16 نوفمبر 2026، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تعديل نظام المحاسبة للعدادات المستوفية لشروط التصالح، دون انتظار تقدم المواطن بطلب منفصل في بعض الحالات، وذلك بمجرد ورود بيانات رسمية تفيد باستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمعالجة ملف العدادات الكودية، وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين، وتحقيق العدالة في محاسبة المشتركين على استهلاك الكهرباء