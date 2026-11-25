كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقات التيار الكهربائي تكلف الدولة نحو 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطوير منظومة قياس الاستهلاك وتعديل الإطار القانوني المنظم للتعامل مع المخالفات.

وقال إن هناك وحدات سكنية كانت موجودة دون تسجيل بيانات أو أسماء واضحة، لافتًا إلى تحويل نحو مليون و600 ألف مواطن إلى نظام العدادات الكودية بعد التصالح، في إطار جهود ضبط منظومة استهلاك الكهرباء والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار وزير الكهرباء، إلى وجود نحو مليون ونصف مليون عداد كودي غير مستخدم، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعديل الإطار القانوني بما يسهم في إحكام الرقابة على استهلاك الكهرباء والحد من التعديات على الشبكة.

وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية أتاحت مهلة 6 أشهر للتصالح، مع تخفيض بنسبة 30% من قيمة قراءة العداد، بما يمنح المخالفين فرصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقررة.

وكانت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أن العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024 تم تحويلها للعمل بالتخفيضات الجديدة للعدادات الكودية لمدة 6 أشهر بتخفيض نسبة 30%، حيث أصبح سعر الشريحة الموحدة بتلك العدادات 1.92 قرشا. وأشارت إلى أنه تم بدء العمل بالتخفيضات الجديدة اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري.