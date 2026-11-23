أكد الدكتور محمد السبكي الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن لم يصدر أي توجيه أو أمر بخصوص تغيير واستبدال العداد الذي مر عليه عشر سنوات.



وتابع الدكتور محمد السبكي الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن ما يحدث هو التحول من العدادات المكانيكية القديمة إلى العدادات الإلكترونية، مشيرا إلى ان هذا العداد يسهل العلاقة التعاقدية والمالية بين وزارة الكهرباء والمستهلك.

وأشار الدكتور محمد السبكي الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى أن لن يتم اجبار أحد من المستهلكين بتغيير العدادات الكهربائية القديمة بعداد الكتروني.



وأكمل أن تحدد شركات توزيع الكهرباء في مصر مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم حالات سحب عدادات الكهرباء أو استبدالها، سواء بسبب مخالفات تتعلق باستخدام التيار أو لأسباب فنية تستدعي تغيير العداد.

وأشار إلى أن تشمل أبرز الحالات التأخر عن سداد الفواتير، والعبث بالعداد أو أختامه، والتوصيل غير القانوني للتيار، وتغيير نشاط الوحدة، وتجاوز الأحمال المتعاقد عليها، ورفض إتاحة العداد للفحص، إلى جانب إزالة المبنى أو تغيير معالمه في الحالات التي تستدعي تسوية الحسابات.

ووأكمل أن لا تقتصر إجراءات تغيير عداد الكهرباء على المخالفات، حيث يمكن أن تشمل أيضا العدادات الميكانيكية القديمة والعدادات الإلكترونية وبعض العدادات مسبقة الدفع، إذا ثبت وجود خلل فني يؤثر على دقة القياس أو كفاءة التشغيل، وذلك وفقا للضوابط الفنية والتنظيمية المعمول بها.

ووتابع أن تقع تكلفة استبدال العداد الميكانيكي أو التالف على عاتق المشترك، وفقا لما ورد بشأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء والعقود المبرمة مع المستهلكين، مع سداد قيمة جهاز القياس الجديد والرسوم المقررة للتركيب والتأمين بحسب نوع العداد، كما تتاح بعض التسهيلات، من بينها إمكانية تقسيط قيمة العداد الجديد، على أن يتم خصم الأقساط شهريا عند شحن رصيد العداد، إلى جانب إمكانية تقديم طلبات الاستبدال والفحص إلكترونيا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.