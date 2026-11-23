سلّط الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، الضوء على تداعيات الضربة التي استهدفت روسيا انطلاقًا من الأراضي الليبية، محذرًا من خطورة تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الدولية، وما يمثله ذلك من تهديد لسيادة ليبيا واستقرارها.

وأكد حتيتة أن تنفيذ أوكرانيا هذه الضربة من داخل الأراضي الليبية أثار حالة من الغضب والانزعاج داخل البلاد، باعتباره انتهاكًا للسيادة الليبية، مشددًا على ضرورة التعامل مع الواقعة باعتبارها تطورًا خطيرًا يتطلب موقفًا واضحًا وتحركًا على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أشار إلى أن الأزمة أعادت التأكيد على أهمية إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، بدلًا من استمرار تعدد مراكز القرار.

وأوضح أن هناك مطالبات متزايدة داخل ليبيا بضرورة تشكيل جيش وطني موحد وحكومة واحدة، بما يضمن وجود موقف سياسي ودبلوماسي يعبر عن الدولة الليبية ومصالح شعبها، لافتًا إلى أن الدبلوماسيين الليبيين وجامعة الدول العربية يدعمون ضرورة توحيد الصوت الليبي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، لفت حتيتة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعوّل على الدعم الأوروبي في تحركات بلاده، معتبرًا أن استمرار استفزاز روسيا واستخدام الأراضي العربية في عمليات مرتبطة بالصراع يفرض ضرورة التحرك لمنع اتساع دائرة المواجهة.

وشدد على أن التعامل مع هذه التطورات لا يقتصر على الموقف الليبي وحده، وإنما يتطلب تنسيقًا عربيًا وإفريقيًا ودوليًا يحافظ على سيادة الدول ويحول دون استخدام أراضيها في صراعات القوى الدولية.