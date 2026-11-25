بحث السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، مع السفير باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء، آخر تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الناجي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية البرازيل الاتحادية، مثمناً مواقف البرازيل الداعمة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومشدداً على أهمية البناء على هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأطلع السفير الناجي نظيره البرازيلي على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وما تمثله من استهداف متواصل لحقوقه الوطنية ووجوده على أرضه، إلى جانب الاعتداء على ممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

تطورات الأوضاع في فلسطين

واستعرض استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يخلفه من ضحايا ودمار واسع في المنازل والمنشآت والبنية التحتية، في ظل كارثة إنسانية ومعيشية متفاقمة، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلاً عن تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسات تستهدف تقويض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وشدد الناجي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الصديقة، بمسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك بصورة عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها وانتهاكاتها. كما أكد أهمية مواصلة الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة.

من جهته، أعرب السفير البرازيلي عن تقديره لهذا اللقاء، مؤكداً موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحرص البرازيل على مواصلة تطوير علاقاتها مع دولة فلسطين، واستمرار مساندتها للشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والإنساني، بما يعكس علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين