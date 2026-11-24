تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار تداعيات الحرب والنزوح وتدهور الخدمات الأساسية، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، في وقت تواجه فيه مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية ظروفًا معيشية قاسية، وسط نقص حاد في المأوى والغذاء والدواء ومستلزمات التدفئة، وتراجع التمويل الدولي اللازم للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وكشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطينية، سماح حمد، عن حجم الأزمة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن أكثر من 300 ألف أسرة تعيش في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية والمأوى الآمن، فيما يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى المساعدة والحماية، ويعيش أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في حالة نزوح، بما يعادل نحو 84% من سكان القطاع.

شتاء قاسٍ ومخاطر تهدد النازحين

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة الفلسطينية مع عدد من الإعلاميين والصحفيين المصريين ومحرري المواقع الإخبارية والقنوات العربية، بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، بحضور السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر.

وحذرت حمد من دخول النازحين الفلسطينيين فصل الشتاء الرابع في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، وتدهور الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن أكثر من 65% من النازحين يقيمون في خيام ومآوٍ مؤقتة، في ظل تضرر وتدمير أكثر من 370 ألف وحدة سكنية.

وأوضحت أن الاحتياجات العاجلة للقطاع تشمل نحو 200 ألف خيمة و200 ألف شادر، إلى جانب الملابس والبطانيات والفرش ومستلزمات التدفئة وتصريف مياه الأمطار، محذرة من المخاطر التي تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى المأوى الملائم والاحتياجات الأساسية لمواجهة البرد والأمطار.

ولفتت إلى أن الأسر النازحة تواجه مخاطر صحية وبيئية متزايدة، نتيجة اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، فضلًا عن اضطرارها إلى الاحتماء داخل مبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، موضحة أنه جرى استكمال العمل في 50 موقع نزوح من أصل 160 موقعًا مستهدفًا، وإنشاء أربعة مراكز إيواء تستوعب نحو 325 أسرة.

وامتدت تداعيات الحرب إلى الأوضاع الغذائية والصحية، إذ أشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن نحو 1.4 مليون شخص يُتوقع أن يواجهوا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار تراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية.

وحذرت من التداعيات الخطيرة للأزمة على الأطفال، مشيرة إلى أن نسبة التقزم بين الأطفال الذين شملهم المسح في القطاع بلغت نحو 12%، فيما لم يحصل 22% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا على الحد الأدنى المقبول من الغذاء، بما يفاقم مخاطر سوء التغذية وفقر الدم والأمراض المرتبطة بهما.

كما كشفت عن تسجيل وفيات بين الأطفال نتيجة البرد الشديد، رغم المناشدات المتكررة لإدخال مواد الإيواء والتدفئة، مؤكدة أن مخاطر الشتاء تتضاعف على النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل النقص الحاد في الأغذية المتخصصة والأدوية والأدوات المساندة.

مصر في صدارة جهود الدعم

وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرضت حمد حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، موضحة أن البطالة بلغت نحو 78% خلال عام 2025، فيما تضررت أو دُمرت 92% من المنشآت الاقتصادية، بينما تُقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.5 مليار دولار.

وفي ملف إزالة الركام، طالبت بتوفير المعدات اللازمة لتجميع نحو 1.65 مليون طن من الركام وإعادة استخدام قرابة 427 ألف طن منه، إلى جانب تأمين التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية جمع 5.3 مليون طن من الركام حتى نهاية عام 2027، بتكلفة تُقدر بنحو 209 ملايين دولار.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه جهود التعافي، والتي لا تقتصر على إعادة بناء المنازل والمنشآت المدمرة، بل تمتد إلى استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف المعيشية الملائمة لعودة النازحين إلى مناطقهم.

وفيما يتعلق بجهود الاستجابة الإنسانية، أوضحت حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء، قدمت خلال شهر أكتوبر الماضي مساعدات نقدية طارئة وكفالات لنحو 108 آلاف و672 أسرة متضررة وأطفال أيتام، بقيمة تجاوزت 134 مليون شيقل، فيما استفاد نحو 120 ألف شخص من التدخلات الغذائية والإنسانية والإيوائية.

وأكدت استمرار الوزارة في تقديم خدمات حماية الأطفال والنساء، والدعم النفسي والاجتماعي، والرعاية البديلة، إلى جانب تنسيق عمليات الاستهداف وتكامل جهود المؤسسات الشريكة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها والحد من ازدواجية تقديمها.

ولم تقتصر التداعيات الإنسانية على قطاع غزة، إذ أشارت الوزيرة إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال وهجمات المستعمرين في الضفة الغربية تسببت في نزوح ما لا يقل عن 1700 طفل من المدن والمخيمات، فضلًا عن نزوح نحو 8 آلاف أسرة في شمال الضفة الغربية و3 آلاف أسرة في مناطق متفرقة خلال العامين الماضيين.

وفي ختام اللقاء، ثمنت سماح حمد جهود جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم صمود الشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والإنساني، والدفاع عن حقوقه وقضيته الوطنية في المحافل الدولية.

كما أشادت بجهود وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري في استقبال وتجهيز التبرعات وقوافل المساعدات الطبية والغذائية بمدينة العريش ومعبر رفح، مؤكدة أهمية استمرار التحرك الإنساني وتكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية والمأوى والاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، والضغط من أجل فتح المعابر وضمان التدفق الفوري والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة.