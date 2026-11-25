أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة تحديد موعد لعقد جولة جديدة من محادثات السلام مع روسيا، في خطوة يُفترض أن تشهد مشاركة ممثلين عن أوروبا إلى جانب الأطراف المعنية.

وقال زيلينسكي، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، عقب اجتماعه في العاصمة كييف مع وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، إن أوكرانيا بذلت جهوداً كبيرة لضمان مشاركة أوروبا بشكل كامل في مسار السلام الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: «نحن الآن ننتظر من الجانب الأمريكي تحديد موعد للاجتماع المقبل، والذي ينبغي أن يكون رباعياً».

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد جولة من محادثات السلام بين موسكو وكييف، بوساطة أمريكية، استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث أعلن المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن الجانبين اتفقا على أن تضم الجولة المقبلة ممثلين أوروبيين.

ولم تشارك الدول الأوروبية في جولات المفاوضات السابقة، بسبب اعتراض روسيا على حضورها، رغم ارتباط نتائج أي اتفاق محتمل بشأن أوكرانيا بمستقبل الأمن الأوروبي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن موسكو لا تعترض على مناقشة أمن أوكرانيا باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الأوروبي الشامل، لكنه شدد على ضرورة معرفة ما يمكن أن تقدمه الدول الأوروبية خلال المفاوضات.

وأوضح بوتين أن بلاده اقترحت عبر القنوات الدبلوماسية دعوة ممثلين أوروبيين إلى موسكو لعرض مواقفهم، على أن تحدد روسيا بعد ذلك شكل استكمال الحوار مع أوكرانيا.

لكن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن، الأربعاء، عدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن عقد اجتماع مع ممثلين أوروبيين في موسكو، مؤكداً أنه لم يُتخذ قرار حتى الآن بشأن مشاركتهم في محادثات السلام التي ترعاها واشنطن.

وعلى صعيد آخر، قال زيلينسكي إنه بحث مع وزير الخارجية الإستوني الضربات الروسية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، إلى جانب المساعدات اللازمة لقطاع الطاقة والاستعدادات لعقد النسخة المقبلة من مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في إستونيا مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضاً مسار المفاوضات وضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا.