أعلن ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ عن حاجتها لتعيين عدد (162) للعمل بوظيفة مهندس ثالث من الذكور فقط وذلك بالمسميات الآتية (مهندس إشارات – مهندس ميكانيكا – مهندس كهرباء – مهندس سكه – مهندس حركة) بمختلف التخصصات بالمحافظات ، وكذلك تﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ (593 ) بوظيفة مساعد قائد قطار ممتاز ثالث من الذكور فقط بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس ثالث حاصل على بكالوريوس هندسة بتقدير مقبول على الأقل في إحدى التخصصات الأتية ( ميكانيكا "قوى- انتاج " / مدني / مساحة / كهرباء " قوى – إلكترونيات- اتصالات " ) وفقاً للوارد بكل وظيفة وأن يكون مقيد بنقابة المهندسين .

2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ لوظيفة مساعد قائد قطار ممتاز ثالث حاصل على بكالوريوس من احدى الكليات / المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعى نظام الأربع سنوات الدراسية المصرية بتقدير مقبول على الأقل في إحدى التخصصات الأتية ( ميكانيكا أو كهرباء ) .

3 - اﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ والتدريبات ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.

4 - ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﺍﺟﺘﺎﺯﻭﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

5 - ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.

6 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

7- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.

8- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.

9- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ .

10- ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻦ (30) ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ.

11- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة JPG وهى :

1- صورة شخصية حديثة للمتقدم .

2- ﺃﺻﻞ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ) .

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ( وجهين بسبب الأحوال ) .

4- المؤهل الدراسى .

5- شهادة ميلاد حديثة .

6- الموقف من الخدمة العسكرية .

7- كارنيه القيد بنقابل المهندسين سارى لوظيفة مهندس ثالث .

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ:

ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ (ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ) ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 29 / 11 / 2026 ﺣﺘى 13 / 12 / 2026 علي الرابط التالي : http://jobs.caoa.gov.eg

