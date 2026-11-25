أعلن ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ عن حاجتها لتعيين عدد (162) للعمل بوظيفة مهندس ثالث من الذكور فقط وذلك بالمسميات الآتية (مهندس إشارات – مهندس ميكانيكا – مهندس كهرباء – مهندس سكه – مهندس حركة) بمختلف التخصصات بالمحافظات ، وكذلك تﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ (593 ) بوظيفة مساعد قائد قطار ممتاز ثالث من الذكور فقط بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس ثالث حاصل على بكالوريوس هندسة بتقدير مقبول على الأقل في إحدى التخصصات الأتية ( ميكانيكا "قوى- انتاج " / مدني / مساحة / كهرباء " قوى – إلكترونيات- اتصالات " ) وفقاً للوارد بكل وظيفة وأن يكون مقيد بنقابة المهندسين .
2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ لوظيفة مساعد قائد قطار ممتاز ثالث حاصل على بكالوريوس من احدى الكليات / المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعى نظام الأربع سنوات الدراسية المصرية بتقدير مقبول على الأقل في إحدى التخصصات الأتية ( ميكانيكا أو كهرباء ) .
3 - اﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ والتدريبات ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
4 - ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﺍﺟﺘﺎﺯﻭﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
5 - ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
6 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
7- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.
8- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
9- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ .
10- ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻦ (30) ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
11- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة JPG وهى :
1- صورة شخصية حديثة للمتقدم .
2- ﺃﺻﻞ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ) .
3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ( وجهين بسبب الأحوال ) .
4- المؤهل الدراسى .
5- شهادة ميلاد حديثة .
6- الموقف من الخدمة العسكرية .
7- كارنيه القيد بنقابل المهندسين سارى لوظيفة مهندس ثالث .
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ:
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ (ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ) ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 29 / 11 / 2026 ﺣﺘى 13 / 12 / 2026 علي الرابط التالي : http://jobs.caoa.gov.eg
وظائف جديدة.. الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن حاجتها لعدة تخصصات.. اعرف الشروط
أعلن ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ عن حاجتها لتعيين عدد (162) للعمل بوظيفة مهندس ثالث من الذكور فقط وذلك بالمسميات الآتية (مهندس إشارات – مهندس ميكانيكا – مهندس كهرباء – مهندس سكه – مهندس حركة) بمختلف التخصصات بالمحافظات ، وكذلك تﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ (593 ) بوظيفة مساعد قائد قطار ممتاز ثالث من الذكور فقط بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .