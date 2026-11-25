كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطور جديد بشأن مستقبل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وموقف الإدارة من الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي، إن المطالب المالية للنادي للموافقة على بيع إمام عاشور انخفضت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإدارة أصبحت منفتحة على رحيل اللاعب في يناير المقبل، حال وصول عرض مناسب يحقق مصلحة النادي.

وأضاف المصدر أن الأهلي لا يمانع مناقشة العروض المقدمة لضم اللاعب، خاصة إذا كانت هناك رغبة من جانبه في خوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري المصري، على أن يتم الاتفاق على المقابل المالي المناسب لإتمام الصفقة.

الأهلي يحدد شروط رحيل إمام عاشور

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الأهلي حدد 8 ملايين دولار للموافقة على بيع إمام عاشور، حال سداد قيمة الصفقة نقدًا، بينما يرتفع المبلغ إلى 10 ملايين دولار في حالة التقسيط.

كما أكدت تقارير أخرى عدم وصول عرض رسمي إلى الأهلي حتى الآن، رغم ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدًا نادي اتحاد جدة.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030، بعدما جدد تعاقده مع النادي خلال الفترة الماضية، ليبقى مستقبله مرتبطًا بمدى جدية العروض التي قد تصل خلال الميركاتو الشتوي.