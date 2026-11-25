أعلن حلمي مصبح، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد للسيدات، قائمة اللاعبات استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر المقبل، وسط طموحات بمواصلة النتائج المميزة لكرة اليد المصرية.

وضمت القائمة 18 لاعبة هن: مي جمعة وفرح الشاذلي وجهاد وائل في حراسة المرمى، وروان سعيد وملك عمرو وشروق محمود في مركز الظهير الأيمن، وأمينة عاطف ورقية محمد في الجناح الأيمن، وأمينة هشام وجويرية تامر في الجناح الأيسر، ولوجي أسامة ونهى أيمن وجودي وليد في مركز الظهير الأيسر، وليلى حماد ونصرة عبد الملك وزينة عمرو في مركز الدائرة، وسهيلة خالد وملك أحمد في صناعة اللعب. ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بالبطولة، والتي تضم منتخبات الكونغو وكاب فيردي وبنين.

وفي إطار الاستعدادات للبطولة، حرص خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، على حضور مران المنتخب بالمركز الأولمبي بالمعادي، لدعم اللاعبات وتحفيزهن قبل خوض التحدي الإفريقي، حيث وجه لهن رسائل مهمة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدراتهن على الظهور بمستوى فني مميز ومواصلة مسيرة الإنجازات.

وأكد فتحي أن كرة اليد النسائية تعيش مرحلة مميزة، في ظل النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية والظهور القوي في بطولات العالم المختلفة، مشيرا إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبات القادرات على تحقيق المزيد من النجاحات.

وأشاد رئيس اتحاد اليد بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها الجهاز الفني بقيادة حلمي مصبح، مؤكدا أن المنافسة على اللقب الإفريقي لن تكون سهلة، وأن الفيصل دائما سيكون داخل الملعب، مطالبا اللاعبات ببذل أقصى جهد والتحلي بالروح القتالية من أجل تحقيق الهدف المنشود وإسعاد الجماهير المصرية.

كما أشاد خالد فتحي بالدعم المستمر الذي تقدمه النجمة المحترفة مروة عيد، لاعبة نيس الفرنسي، لزميلاتها بالمنتخب، وحرصها الدائم على مساندتهن بروح وطنية تعكس انتماءها وحرصها على دعم كرة اليد المصرية.