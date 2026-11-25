ترأس محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وفد تعليم بورسعيد، لتقديم التهنئة باليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور خمسين عاما على سيامة وتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطرانا لبورسعيد وتوابعها، في مناسبة تعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن.





تعليم بورسعيد يقدم التهنئة لمطران بورسعيد وتوابعها باليوبيل الذهبي للإيبارشية

وقدم محمود بدوي أرق عبارات التهنئة والتبريكات إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وجميع الآباء الكهنة، بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الإيبارشية، مؤكدًا أن هذه المسيرة الممتدة تجسد عقودًا من العطاء والتواصل والتلاحم، وتعكس أصالة وعمق الروابط تحت مظلة المحبة والتآخي والتسامح، متمنيًا موفور الصحة والعافية لنيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس ودوام التقدم والرقي ومواصلة خدمة المجتمع بحكمته المعتادة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.



وضم وفد تعليم بورسعيد الأستاذ ايهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية

و الأستاذة أمينة النحاس مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والأستاذة سماح الجوهري مدير إدارة الاتصال السياسي، والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، ، والأستاذة إيمان شادوفة مدير إدارة التعليم الإعدادي، والدكتور وائل حجازي مدير إدارة التعليم الثانوي، والأستاذ محمد عطية مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات.