حذر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التحركات الإسرائيلية لا تقتصر على استهداف الفلسطينيين عسكريًا، بل تمتد إلى تحقيق أهداف سياسية تتعلق بالسيطرة على الأراضي ومحو الهوية الفلسطينية، مشيرًا إلى احتمالية توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران خلال الفترة المقبلة.

رامي عاشور: مصر تتحرك في غزة على المسارين الإنساني والسياسي

وأوضح عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الدور المصري في قطاع غزة يتجاوز تقديم المساعدات الإنسانية، حيث يجمع بين التحرك الإنساني والجهود السياسية الرامية إلى حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على الوجود الفلسطيني على أرضه.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والعمل على حماية أرواح المدنيين الفلسطينيين يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على هويته وحقوقه وشرعيته على أرضه.

وأشار إلى أن التحركات الإنسانية المصرية ترتبط بمسار سياسي أوسع يستهدف التصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية ومحو الهوية الوطنية، لافتًا إلى أهمية استمرار تحريك الرأي العام العالمي وإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي.

استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة

وفيما يتعلق بالتطورات المتوقعة في قطاع غزة، توقع عاشور استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عدم وجود اختلاف جوهري بين القيادات الإسرائيلية بشأن رفض حل الدولتين وعدم الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ولفت إلى أن طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل قد تشهد اختلافات وفقًا للتوجهات السياسية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحًا أن التغيرات داخل المشهد السياسي الأمريكي يمكن أن تنعكس على مستوى الدعم المقدم لإسرائيل وطبيعته.

ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران

وفي سياق متصل، تحدث أستاذ العلاقات الدولية عن احتمالية توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من أن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام انخراط الولايات المتحدة مجددًا في مواجهة عسكرية بالمنطقة، تحت مبرر الدفاع عن إسرائيل.

واختتم عاشور بالتأكيد على امتلاك الإدارة المصرية أوراقًا للتحرك من أجل منع هذا السيناريو أو تأجيله قدر الإمكان، مشددًا على أهمية استعادة الدول العربية قدرتها على التنسيق والتحرك المشترك لمواجهة التطورات الإقليمية والتعامل مع المخططات التي تهدد استقرار المنطقة.