وقّعت جامعة بورسعيد اتفاقية تعاون أكاديمي وبحثي استراتيجية مع جامعة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تستهدف بناء شراكة علمية متكاملة، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات التعليمية والبحثية والخدمية ذات الاهتمام المشترك.



وقّع الاتفاقية عن جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، فيما وقّعها عن جامعة العقبة الأستاذ الدكتور أسامة ماضي، رئيس هيئة مديري الجامعة.

رئيس جامعة بورسعيد: الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة لتبادل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية والبحثية

وذلك بحضور مجلس جامعة بورسعيد بكامل هيئته، والدكتور ناصف محمود شراب، مدير المكتب الإقليمي لجامعة العقبة بجمهورية مصر العربية.

وتتضمن الاتفاقية ثلاث مسارات رئيسية للتعاون، تشمل التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية ونقل التكنولوجيا، حيث يشمل المسار الأكاديمي والتعليمي تنظيم الأنشطة والبرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وإتاحة فرص منح الدرجات العلمية المزدوجة أو المشتركة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالإنجازات الأكاديمية في المجالات المتفق عليها، وفقًا للإجراءات والموافقات اللازمة.

وفي مجال البحث العلمي والملكية الفكرية، تتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروعات وأبحاث علمية مشتركة، ونشر نتائجها، وتفعيل الإشراف العلمي المشترك على طلاب الدراسات العليا، وإتاحة فرص التبادل العلمي والسفر لأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن الأنشطة البحثية المشتركة، على أن يتم تنظيم الجوانب المتعلقة بتسويق التكنولوجيا من خلال اتفاقية مستقلة.

أما مسار الخدمات المجتمعية ونقل التكنولوجيا، فيشمل تبادل الخبرات من خلال إلقاء المحاضرات العلمية والعامة، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية المشتركة، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية، وإجراء التحاليل والفحوص بالمعامل المتخصصة لدى الجامعتين، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.



ومن جانبها، أكدت جامعة العقبة أن هذه الشراكة مع جامعة بورسعيد تأتي في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة تتيح لطلابها وكوادرها الاستفادة من التجارب والخبرات العلمية المتقدمة، بما يعزز حضور الجامعة ومكانتها على خريطة التعليم العالي العربية والدولية.



ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة العقبة الأردنية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات والتجارب العلمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية.