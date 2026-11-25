دعاء للحفظ من الحريق فهو من أهم الأدعية التي على الإنسان أن يلجأ إليها، حيث إن الحريق من الآفات العظمى التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعوذ منها، ويسأل الله تعالى أن يقيه من الحريق ومن غيره من المصائب، وعلمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن لا ننتظر أن يحدث الابتلاء حتى نكثر من الدعاء، بل علينا أن نسأل المولى وندعوه دائمًا الحفظ من تقلبات الزمان والفتن والمحن التي نقابلها في حياتنا اليومية، والحوادث والمصائب من الأمور العظيمة على الإنسان والتي تمسه بالحزن والضيق ويتمنى النجاة من هذه المصائب الحوادث وأن يكون أثرها علينا هينة.

دعاء ينجي من الحرائق

عن أبي اليسر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالهَدمِ وَالغَرَقِ وَالحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيطَانُ عِندَ المَوتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ لَدِيغًا» رواه النسائي والحاكم في المستدرك.

دعاء يحفظك من الحريق

إذا قدر الله وقوع الحريق فإن بعض أهل العلم يستحب التكبير عنده أثناء إطفائه، ويقولون إن التكبير عند الحريق ينفع في إطفائه ومنع ضرره وأذاه، ويُروَى حديث في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا رأيْتُمُ الحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفئُهُ)، ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو: “ التكبير”، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا علا الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان.

دعاء ينجي من الحريق

ويقول ابن القيم رحمه الله «لما كان الحريق سببه النار، وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له، وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان الأمران - وهما العلو في الأرض والفساد - هما هدي الشيطان، وإليهما يدعو، وبهما يُهلِك بني آدم، فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان وفعله، ولهذا كان تكبير الله عز وجل له أثر في إطفاء الحريق ؛ فإن كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء، فإذا كبر المسلم ربه أثَّر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي هي مادته، فيطفئ الحريق، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك.

دعاء الحريق لأبي الدرداء

عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك. قال: ما احترق، قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم.

أدعية للوقاية من الحرائق والنجاة من النيران

1. اللهم إنا نعوذ بك من شر الحرائق، ومن شر النار ولهيبها، ونسألك السلامة من كل بلاء، والحفظ من كل مكروه.

2. اللهم احفظ بيوتنا من الحرائق، وأهلينا من المصائب، وأجسادنا من الأذى، ولا ترينا في أنفسنا أو أحبابنا سوءًا يبكينا.

3. اللهم إنا نسألك السلامة من الحوادث والكوارث، ونعوذ بك من فجأة البلاء، ومن سوء القضاء، ومن كل شر لا نعلمه.

4. اللهم يا حفيظ، احفظنا من شر النيران، وأبعد عنا أسباب الخطر، واكتب لنا السلامة أينما كنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجًا.

5. اللهم لا تجعل بيوتنا موطنًا لحريق، ولا أهلنا ضحايا لمكروه، واحفظ ممتلكاتنا وأرزاقنا من التلف والضياع.

6. اللهم إنا نستودعك أرواحنا وأرواح من نحب، فاحفظها من كل خطر، وأبعد عنها كل أذى، واكتب لها النجاة والسلامة.

7. اللهم أجرنا من النار، وأعذنا من شرها، واحفظنا من كل ما يؤدي إليها، وارزقنا الأمن والأمان في بيوتنا وطرقاتنا.

8. اللهم اصرف عنا حرائق الدنيا ومصائبها، وأطفئ عنا كل نار، وأبعد عنا كل خطر، واجعل السلامة رفيقة دروبنا.

أدعية لحفظ البيوت والأهل والأبناء

9. اللهم احفظ بيوتنا من كل مكروه، واملأها بالسكينة والطمأنينة، ولا تجعل فيها حريقًا ولا فزعًا ولا مصيبة.

10. اللهم احفظ أبناءنا وهم نائمون، وأهلنا وهم غائبون، وأحبابنا أينما كانوا، وردهم إلينا سالمين معافين.

11. اللهم إنا نسألك أن تحيط منازلنا بسياج من حفظك، وأن تصرف عنها كل سوء، وأن تجعلها آمنة مطمئنة بفضلك ورحمتك.

12. اللهم من أراد بنا أو بأهلنا سوءًا فاصرفه عنا، ومن أحاط بنا خطر فنجّنا منه، واكتب لنا السلامة في كل خطوة.

13. اللهم لا تفجعنا في أهل ولا ولد، ولا ترينا في أحبابنا بأسًا، واحفظهم من الحوادث والحرائق وسائر المصائب.

14. اللهم إني أستودعك بيتي وأهلي وأبنائي، فاحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، فأنت خير الحافظين.

15. اللهم اجعل النوم آمنًا، والاستيقاظ سالمًا، والخروج محفوظًا، والعودة إلى بيوتنا عودة خير وسلام.

أدعية عند الخوف من الحوادث والكوارث

16. اللهم إنا نعوذ بك من الحوادث المفاجئة، ومن المصائب المهلكة، ومن كل بلاء ينزل بنا، ونسألك لطفك وعفوك وعافيتك.

17. اللهم اكشف عنا البلاء، وادفع عنا الشرور، ونجّنا من المهالك، واكتب لنا النجاة من كل خطر.

18. يا رب، إذا اشتد الخطر فأنت الأمان، وإذا ضاقت السبل فأنت الرجاء، وإذا نزل البلاء فأنت القادر على كشفه، فاحفظنا برحمتك.

19. اللهم اجعل لنا من كل نار سلامًا، ومن كل خطر نجاة، ومن كل مصيبة عافية، ومن كل هم فرجًا.

20. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تهلكنا بما كسبنا، وارحم ضعفنا، واحفظنا من البلاء ما ظهر منه وما بطن.

أدعية للمصابين والمتضررين من الحرائق

21. اللهم اشفِ كل مصاب، وخفف آلامه، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ورد إليه قوته، وطمئن قلوب أهله عليه.

22. اللهم كن عونًا لكل من فقد بيته أو ماله، وعوضه خيرًا، واربط على قلبه، وافتح له أبواب رحمتك ورزقك.

23. اللهم ارحم من فقدوا أرواحهم في الحوادث والحرائق، واغفر لهم، وأسكنهم فسيح جناتك، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

24. اللهم احفظ رجال الحماية المدنية والإسعاف وكل من يهرع لإنقاذ الأرواح، وقوّهم وسدد خطاهم، وردهم إلى أهلهم سالمين.

25. اللهم أطفئ نيران المصائب عن قلوب المكلومين، واجبر خواطر المتضررين، وأبدل خوفهم أمنًا وحزنهم صبرًا ورضا.

دعاء يقي من الحوادث

«أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

«اللهم اكفنا شر الحوادث وكأبة المنظر وفواجع الأقدار»

أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».



ادعية النجاة من الحوادث

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

دعاء يحفظك من المصائب المفاجئة

حرص عليه النبي صباحا ومساء وهو الدعاء بالعافية «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي»



دعاء تحصين البيت

بسم الله أرقي داري اللهم ارزقني البركة فيه ووسع لي في داري، واحفظ بيتي من كل عين حاقد وعين حاسد ومن كيد الكائدين.

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.



دعاء تحصين البيت المنزل

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».