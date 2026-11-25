كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء والزعم بقيامهم بتحرير محاضر كيدية ضده بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة دكرنس بالدقهلية من أحد المستشفيات بإستقباله طالبا "مصاب بجروح متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤال والده (عامل) اتهم طالبا (شقيق القائم على النشر – مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب المزاح وقيام بعض الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو بمحاولة الفصل بينهم باستخدام عصي خشبية .

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، وعقب ذلك أمكن ضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 طلاب - مقيمون بدائرة المركز). وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتدخل لمحاولة الفصل بين طرفى المشاجرة. وبمواجهة القائم على النشر أقر بادعائه الكاذب نكاية فى المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.