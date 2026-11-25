أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نجاح الصندوق في توسيع قاعدة جهات التمويل المشاركة في مبادرة الإسكان الاجتماعي، لترتفع من 4 بنوك في بداية البرنامج إلى 31 جهة تمويل، بما يعكس تطور منظومة التمويل العقاري وزيادة مشاركة المؤسسات المالية في دعم البرنامج.

وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الدولة تقدم دعماً كبيراً للمواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يصل الدعم في بعض الحالات إلى 60% من قيمة الوحدة، وفقاً لمستوى دخل المواطن وشروط الاستحقاق.

وتابعت أن منظومة الإسكان الاجتماعي توفر تمويلاً عقارياً بفائدة 8% متناقصة، مقارنة بمستويات الفائدة السائدة في السوق التي تصل إلى 24%، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتيسير حصولهم على وحدات سكنية ملائمة.

توجيه الدعم بصورة أكبر إلى الفئات الأكثر احتياجاً

وأشارت إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطن ترتبط بمستوى دخله، فكلما انخفض دخل المواطن زادت قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكبر إلى الفئات الأكثر احتياجاً.