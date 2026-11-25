نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، تبعية السيارة المحملة بالمواد البترولية والتي تعرضت لحادث انفجار وحريق مروع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لأي من شركات قطاع البترول الحكومية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصدى البلد أن السيارة المحترقة تتبع أحد مقاولي النقل بالقطاع الخاص، مؤكداً أن المعاينات المبدئية وملابسات الواقعة كشفت عن سقوط كابل كهرباء بشكل مفاجئ أمام السيارة أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة وانقلابها، ومن ثم اشتعال النيران بها وانفجارها.

وأشار المصدر إلى أن كافة السيارات التابعة لشركات قطاع البترول تخضع لمنظومة رقابة صارمة ومزودة بأجهزة تتبع (GPS) واشتراطات أمان قياسية، لافتاً إلى أنه جارٍ التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة لفحص تصاريح النقل الخاصة بالمقاول التابع له المركبة والوقوف على كافة التفاصيل الفنية والقانونية للحادث.

خلفية وملابسات الحادث

وكان الطريق الدائري في نطاق منطقة الوراق بمحافظة الجيزة (قبل محطة مترو القومية في اتجاه الهرم) قد شهد مساء اليوم الأربعاء حادثاً مروعاً، إثر انقلاب وانفجار سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل امتدت ألسنة لهبه إلى نحو 10 سيارات كانت متواجدة بمحيط الواقعة، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وفور تلقي البلاغ، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بعدد كبير من سيارات الإطفاء والإسعاف، حيث نجح رجال الإطفاء في محاصرة النيران وإخماد الحريق بالكامل وتنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال، فيما فرضت الإدارة العامة للمرور طوقاً أمنياً وأجرت تحويلات مرورية لحين الانتهاء من رفع حطام السيارات المتفحمة وإعادة تسيير الحركة المرورية، وسط استنفار طبي وعلاجي من وزارة الصحة لنقل المصابين والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.