عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية، ورشة عمل مشتركة برعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع شركة شيفرون العالمية، لمتابعة مستجدات المشروع ومناقشة متطلباته الفنية والتنظيمية، مع التركيز على اشتراطات سلامة العمليات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في مختلف مراحله.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، ومواصلة التنسيق لدفع مشروع تنمية حقل أفروديت القبرصي للغاز الطبيعي وربطه بالبنية التحتية المصرية.

شارك في ورشة العمل الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس إسلام بسيوني، نائب العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس للعمليات، وباسل علام مدير شيفرون قبرص، إلى جانب كل من كريس كلوفر مستشار هندسة السلامة الفنية، ونيكوليتا أخيلوس مستشارة الشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر بشركة شيفرون العالمية في هيوستن عبر الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وخبراء الجانبين.



وتناولت ورشة العمل استعراض الموقف الحالي للمباحثات المتعلقة بمشروع تنمية حقل أفروديت، ومتابعة المتطلبات الإجرائية والفنية والتنظيمية المرتبطة بمنشآت المشروع، بما في ذلك تصنيف منشآت المخاطر الكبرى (MHF)، والتقييمات الفنية الداعمة لهذا التصنيف، ومتطلبات الإخطار وإجراءات التقديم للجهات التنظيمية المختصة، فضلاً عن تحديد الخطوات التالية وآليات التنسيق بين فرق العمل من الجانبين لاستكمال الإجراءات اللازمة.

كما ناقشت الورشة متطلبات سلامة العمليات (Process Safety)، حيث اشار الدكتور محمد الباجورى رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة إلى أهمية الالتزام بتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والتي تؤكد ضرورة وضع سلامة العمليات في مقدمة الأولويات، باعتبارها مسؤولية أصيلة والتزاماً داخلياً قبل أن تكون التزاماً تفرضه المواثيق والقوانين الدولية، خاصة في المشروعات العابرة للحدود.

ومن جانبه أكد المهندس إسلام بسيوني أن سلامة العمليات تمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، وأن الالتزام بالمتطلبات الفنية ومعايير السلامة يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات واستدامة تشغيلها.

ومن جانبه، أوضح باسل علام، مدير شيفرون قبرص، أن الشركة تطبق أفضل الممارسات العالمية في تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها، بما يضمن سلامة المنشآت والمعدات وحماية العاملين والبيئة المحيطة.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية وضع وتنفيذ برامج متكاملة للصيانة الوقائية والدورية للمعدات والمنشآت، ورفع كفاءة الأصول التشغيلية وضمان جاهزيتها واستمرارية عملها بكفاءة وأمان، إلى جانب الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية والبيئة (HSE)، وتطبيق نظم إدارة سلامة العمليات، بما يسهم في الحد من المخاطر التشغيلية ومنع الحوادث وتعزيز موثوقية واستدامة العمليات.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني والتنظيمي بين إيجاس وشيفرون، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية والتكنولوجية لدى الجانبين، بما يدعم استكمال متطلبات مشروع ربط حقل أفروديت بالبنية التحتية المصرية والمضي قدماً في تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.