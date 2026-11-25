وصل النجم المصري محمد صلاح إلى العاصمة البلغارية صوفيا، ضمن بعثة فريق طرابزون سبور التركي، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام سيسكا صوفيا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور على مشاركة صور وصول بعثة الفريق إلى بلغاريا، والتي ظهر خلالها محمد صلاح، بعدما تواجد ضمن القائمة التي أعلنها المدير الفني الألماني توماس رايس لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب «بولجارسكا أرميا»، الذي يستضيف المواجهة، حيث يسعى الفريق التركي إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالنقاط الثلاث.

وفي إطار الاستعدادات الأخيرة، يخوض طرابزون سبور مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب المباراة، لوضع اللمسات النهائية على الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة الفريق البلغاري.

ويدخل طرابزون سبور المباراة وهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 6 نقاط، حصدها من فوزين مقابل خسارة واحدة، بينما يعاني سيسكا صوفيا من تراجع نتائجه، إذ يحتل المركز الثامن والعشرين برصيد نقطة واحدة فقط.

ويأمل الفريق التركي في استغلال تفوقه على مستوى النتائج لتحقيق انتصار جديد يقربه من المنافسة على إحدى بطاقات التأهل المباشر إلى دور الـ16، بينما يتطلع سيسكا صوفيا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في البطولة وإنعاش آماله في المنافسة.