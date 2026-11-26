أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية داخل جامعة سمنود التكنولوجية، عقب مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة، تفقد خلالها عددًا من المعامل والورش التطبيقية، للاطلاع على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية المتاحة، والوقوف على مستوى التدريب العملي الذي يتلقاه الطلاب، وما توفره الجامعة من أجهزة ومعدات حديثة تسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد رمضان درويش، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والأستاذ الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة السابق، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، وأعضاء مجلس الجامعة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشملت الجولة تفقد معمل وورشة تكنولوجيا الملابس الجاهزة وتصميم الأزياء، حيث اطلع المحافظ على مراحل تصميم وتنفيذ الملابس، واستخدام برامج التصميم الرقمي في إعداد الباترونات الإلكترونية، وتصميم الفساتين والأزياء وفقًا لأحدث اتجاهات الموضة، إلى جانب مراحل القص والتفصيل والخياطة والإنتاج، مشيدًا بما شاهده من أعمال وتصميمات نفذها الطلاب بأيديهم، وما يعكسه ذلك من مستوى التدريب والمهارات التي يكتسبونها داخل الجامعة.

تطوير المبادرات التكنولوجية

كما تفقد المحافظ ورشة تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتابع الأجهزة والمعدات المستخدمة في تدريب الطلاب على أساسيات تشغيل الماكينات والتعامل مع مكونات خطوط الإنتاج، وأعمال الصيانة الفنية، مشيدًا بتنوع التجهيزات والإمكانات المتاحة، وحرص الجامعة على إتاحة تدريب تطبيقي يحاكي بيئة العمل الفعلية داخل المصانع والمنشآت الصناعية.

تبادل الخبرات وحلول المواقع

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الحوار مع الطلاب والاستماع إلى شرحهم حول طبيعة دراستهم والتطبيقات العملية التي ينفذونها، كما اطلع على نماذج من أعمالهم ومشروعاتهم، وأشاد بمستواهم وما أظهروه من مهارات وإبداع وقدرة على توظيف التكنولوجيا في التصميم والإنتاج، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس أهمية التعليم التكنولوجي القائم على المعرفة والمهارة والتطبيق العملي، وتفتح أمام الشباب آفاقًا واسعة للابتكار والعمل والإنتاج.

دعم مقومات تعليمية

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن جامعة سمنود التكنولوجية تمتلك مقومات تعليمية وتدريبية متميزة، وتقدم نموذجًا متطورًا للتعليم الذي يربط الدراسة باحتياجات الصناعة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الجامعة وتعزيز التعاون معها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكاناتها، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات التكنولوجية والمهنية القادرة على مواكبة التطورات الحديثة، والمشاركة بفاعلية في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية بمحافظة الغربية.