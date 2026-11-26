واصل الهلال الأحمر المصري، لليوم الثاني على التوالي، استجابته لحادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، من خلال توجيه فرق متخصصة من المركز العام، وفرعي الجيزة والقليوبية، لمساندة المصابين وأسر الضحايا وتقديم أوجه الدعم اللازمة.

وتوجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، إدارة الحالة، الدعم النفسي، إلى مستشفيات زايد التخصصي، بولاق الدكرور، زايد آل نهيان، وإمبابة العام؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وأهالي الضحايا، وتوفير المساعدات الإغاثية اللازمة، ومساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة تداعيات الحادث، كما يواصل بنك دم الهلال الأحمر المصري استعداده لتوفير الفصائل الدموية اللازمة ومساندة جهود الاستجابة للحادث.

وعلى الصعيد الميداني، تتواجد فرق الهلال الأحمر المصري منذ الصباح الباكر بمحيط المستشفيات، لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، وتوزيع مياه الشرب، حقائب مستلزمات شخصية، والمساهمة في توفير الوجبات للأهالي، من خلال مطبخ «المحروسة» التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن، السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم وكافة التدخلات اللازمة.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين به بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.