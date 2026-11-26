صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات بعدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كلٌّ من رجل الأعمال ممدوح عباس، بالتبرع بقيمة 20 مليون جنيه، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بقيمة 10 ملايين جنيه، سمير ريان، رئيس شركة "ريان أوتوموتيف إيجيبت" بقيمة 3 ملايين جنيه، كما قدمت شركة GLC للدهانات تبرعا بقيمة 3 ملايين جنيه، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لهذه المبادرة الكريمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، موجها الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين الذين قاموا بالتبرع لمساندة أهالينا في مصابهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما لحق بأسر الضحايا والمصابين من ألم يفوق ما يمكن أن تجبره التعويضات مهما بلغت قيمتها، ولكن هذه الملحمة من المصريين تعبر عن مساندتنا لبعضنا بعضا في الشدائد.

وجدد رئيس مجلس الوزراء خالص تعازيه للشعب المصري وأسر الضحايا، متمنيًا لجميع المصابين تمام الشفاء والعودة إلى أسرهم في أتم صحة وعافية.