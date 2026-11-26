أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تولي حقيبة وزارة المالية يفرض مسؤوليات كبيرة تتطلب التعامل المستمر مع المتغيرات الاقتصادية، وموازنة احتياجات الدولة مع التحديات التي تواجه المالية العامة، مشيرًا إلى أن طبيعة المنصب تستلزم التحرك السريع لمواجهة أي مخاطر قد تؤثر على استقرار الأوضاع المالية.

وقال معيط، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة إقتصاد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير المالية يتعامل مع ضغوط متشابكة نتيجة ارتباط عمل الوزارة بمختلف القطاعات الحكومية، وعلى رأسها البترول والتموين والكهرباء والاستثمار، باعتبارها من القطاعات التي ترتبط باحتياجات تمويلية والتزامات تؤثر على الموازنة العامة للدولة.

مخاطر اقتصادية

وتابع أن إدارة الملفات المالية تتطلب متابعة مستمرة للتطورات اليومية، إلى جانب القدرة على اتخاذ قرارات عاجلة في التوقيت المناسب، خاصة عندما تظهر تحديات أو مخاطر اقتصادية لا تحتمل التأجيل، وهو ما يجعل المسؤولية داخل الوزارة قائمة على المتابعة الدقيقة والتدخل السريع لتفادي أي انعكاسات سلبية على المالية العامة.