أجرى الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، مرورًا ميدانيًا بمستشفى الطوارئ بقصر العيني، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تطورات حالتهم، يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد ماهر، مدير المستشفى، والأستاذ الدكتور أحمد جميل، نائب مدير المستشفى، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس في تخصصات الطب النفسي والحروق والتخدير.

وخلال المرور، اطمأن عميد الكلية على المصابين، واطّلع على عرض تفصيلي من الفريق الطبي المعالج بشأن تطورات حالتهم والخطط العلاجية المتبعة، كما ناقش مع أساتذة التخصصات المختلفة طبيعة الإصابات والاحتياجات الطبية لكل مصاب.

ووجّه الأستاذ الدكتور حسام صلاح بتوفير متابعة متخصصة للدعم النفسي للمصابين، بالتنسيق مع أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الطب النفسي، للاطمئنان على حالتهم النفسية وتقديم المساندة اللازمة لهم خلال مراحل العلاج والتعافي، بما يضمن الاهتمام بالجوانب النفسية إلى جانب الرعاية الطبية.

كما وجّه بإعداد تقرير دوري يتضمن تطورات الحالة الصحية للمصابين والإجراءات الطبية المقدمة لهم، لرفعه إلى الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإحاطته بآخر المستجدات بشأن المصابين.

وتتواصل المتابعة الميدانية للمصابين بمستشفى الطوارئ بقصر العيني، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي مستجدات.