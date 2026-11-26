أعلنت الصفحات الرسمية لعدد من المدارس الخاصة على فيس بوك ، عن صدور تعليمات بإلغاء أي احتفالات في المدارس حدادا على ضحايا حادث الوراق الذي وقع مساء أمس الأربعاء .

فعلى سبيل المثال كتبت مدرسة خاصة بالقاهرة على صفحتها على فيس بوك : نظرًا للحادث الأليم الذي وقع أمس، وبناءً على تعليمات المديرية، تقرر إلغاء احتفال عيد الطفولة، مراعاةً للظروف ومشاعر الجميع ، نسأل الله أن يغفر للمتوفين ويرحمهم، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجميع من كل سوء

كما كتبت مدارس خاصة أخرى على صفحاتها : نتقدم بخالص العزاء والمواساة في شهداء حادث أمس الأليم، الذين فاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ، وإذ ننعى هؤلاء الشهداء، فإننا نسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء ، وبناء على ذلك قررنا إلغاء الاحتفالات والاستعراضات حدادا على أرواح الشهداء

ومن جانبه .. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، في إطار جولته اليوم بعددٍ من المستشفيات للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الحريق الذي وقع أمس على الطريق الدائري بالوراق، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، ولا سيما في ضوء وجود وحدة متخصصة لمعالجة الحروق بالمستشفى.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وكذا فريق الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر المصري.

وخلال تفقده المستشفى، اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الحالة الصحية للمصابين، واستمع إلى شرح من الأطباء حول تطورات حالتهم الصحية، وطبيعة الإصابات، وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، والإجراءات المتخذة لتوفير العلاج اللازم، كما تابع الخدمات الطبية التي تقدمها وحدة معالجة الحروق بالمستشفى.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للحالات المصابة، والتأكد من معرفة أماكن وجودهم بالمستشفيات، ومتابعة تطورات حالتهم الصحية بصورة مستمرة، وطمأنة أهاليهم أولا بأول، وإطلاعهم على حالتهم الصحية، بما يضمن استمرار التواصل معهم ومتابعة أوضاعهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية بذل أقصى الجهود لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم في أتم صحة.