أعلنت وزارة المالية عن بدء تلقي المنصة الإلكترونية لهاكاثون المالية العامة لطلبات واستفسارات المتقدمين في المسابقة التي تستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة المالية العامة.

قالت الوزارة في تقرير صاد عنها أن تلك المسابقة تتم بالتعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

تفاصيل المبادرة

ذكر الموقع الإليكتروني لوزارة المالية، أن هذه المسابقة تتيح للمتخصصين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، على مدار ثلاثة أسابيع، تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وقابلة للتطبيق، للتعامل مع أربعة تحديات رئيسية، تشمل التقييم العقاري الذكي، وتطوير تطبيقات ذكية للتيسيرات الضريبية، وإعداد تحليلات وتقارير تدعم صناعة السياسات المالية واتخاذ القرار، وتحسين التواصل والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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