التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي عدد من الشركات التركية العاملة في مصر.

واستعرض اللقاء فرص التوسع في الاستثمارات القائمة وضخ استثمارات جديدة، وأطلع الوزير الحضور على أحدث الإصلاحات في منظومة الاستثمار والتجارة، وما تم مؤخرا الإعلان عنه من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وكذلك إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية، مجددا التأكيد على أهمية الاستماع لأصحاب الشركات لصياغة سياسات استثمارية وتجارية تلائم التطورات والتحولات وتدعم خطط زيادة الإنتاج والصادرات.

وشارك في اللقاء ممثلو عدة شركات «بولاريس» لتطوير المناطق الصناعية، التي تمتلك محفظة أراضٍ في مدينتي السادس من أكتوبر والسادات، و«بيكو» للأجهزة المنزلية، و«جيد بوني» و«ألبين» لتصنيع الملابس الرياضية لصالح كبرى العلامات التجارية العالمية، و«أوراجلو جلوبال»، ومجموعة «شراباتي» لأقمشة الدينيم، و«دالسان» التي من المقرر افتتاح مشروعها في يناير 2027، و«موتلو» التي أسست نشاطًا لها في مصر لإنتاج المكرونة، و«سراي» للحلويات والأغذية الخفيفة.

لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاءات الدورية مع مجتمع الأعمال تمثل نهجًا ثابتًا للوزارة، يقوم على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين، وإطلاعهم على مستجدات الإصلاحات، وإشراكهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة وذلك لضمان فاعلية تنفيذ السياسات والحوافز كآليات قوية تدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين الأتراك، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة تدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير، وتشجع الشركات القائمة على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تدمج الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية وممارستها في منظومة رقمية متكاملة. ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام القادم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمستثمرين.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعد خططًا لإنشاء مناطق حرة عامة ومناطق استثمارية جديدة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. وستتاح للمستثمرين الراغبين في التوسع فرصة التعرف على الفرص المتاحة وحجز الأراضي المناسبة لمشروعاتهم، مع دراسة تقديم مزايا تفضيلية وفقًا للضوابط المنظمة وطبيعة الاستثمارات.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الشركات التركية أهمية المقومات الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها السوق المصرية، وما تتيحه من فرص لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة صادراتها، خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس، بما يؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية. كما استعرضوا تجاربهم الاستثمارية الناجحة وخططهم التوسعية في مصر مؤكدين على اهمية عقد مثل هذه الاجتماعات دوريا لما لها من دور مهم في تطوير البيئة الاستثمارية .

ليؤكد الوزير على استمرار اللقاءات الدورية مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارها منصة للحوار المفتوح وتبادل الرؤى، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط التوسع في السوق المصرية.