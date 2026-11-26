كشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل إضافة الحديد وحمض الفوليك إلى رغيف الخبز، موضحًا مدى تأثير هذه الخطوة على طعم وجودة الرغيف والقيمة الغذائية التي يحصل عليها المواطنون.

وقال خالد فكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن إضافة الحديد وحمض الفوليك إلى رغيف الخبز لا تزال في إطار التجارب والدراسات الحالية، ولم تخرج بعد من هذه المرحلة.

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن إضافة هذه العناصر الغذائية قد تُحدث تغييرًا بسيطًا في طعم رغيف الخبز، مؤكدًا أن الأهم في هذه الخطوة هو رفع القيمة الغذائية للرغيف، بما يحقق فائدة صحية أكبر للمواطنين.

وأشار إلى أن تدعيم الخبز بالحديد وحمض الفوليك يمثل فكرة جيدة ومفيدة للصحة العامة، خاصة لما يوفره من عناصر غذائية مهمة، لافتًا إلى أن هذه الإضافة قد تكون ذات أهمية للأشخاص الذين يعانون من الأنيميا ونقص الحديد.

وشدّد خالد فكري على أن الفكرة ما زالت في مرحلة التجارب حاليًا، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو تحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز، مع متابعة تأثير الإضافات الجديدة على الطعم والجودة.