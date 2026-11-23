أصبح خبز العجين المخمر أو ما يعرف بـ ساوردو(Sourdough) عنصراً أساسياً شائعاً في النظام الغذائي للكثيرين. قد يكون هذا النوع من الخبز أسهل في الهضم مقارنة بخبز القمح الكامل؛ وذلك بفضل عملية التخمير التي تعمل على تفكيك الجلوتين، مما يساعد في الوقاية من الأعراض الهضمية.

أيّهما ألطف على معدتك؟



قد يكون خبز العجين المخمر أسهل في الهضم من خبز القمح الكامل المُعدّ باستخدام الخميرة التجارية؛ إذ تؤدي عملية التخمير إلى تفكيك الغلوتين، وهو بروتين يصعب على الجسم هضمه.

قد يؤدي تناول الجلوتين إلى ظهور أعراض هضمية، مثل آلام البطن، والغازات، والانتفاخ، والإسهال.

يحتوي خبز العجين المخمر على نسبة أقل من الجلوتين مقارنة بالخبز المصنوع باستخدام الخميرة التجارية (مثل خبز القمح الكامل). ومع ذلك، فهو غير مناسب للأشخاص المصابين بمرض السيلياك (الداء البطني)، الذين يتعين عليهم تجنب الغلوتين تماماً.

كما يحتوي خبز العجين المخمر على مستويات أقل من الكربوهيدرات القابلة للتخمر (المعروفة اختصاراً بـ FODMAPs)، وهي مركبات قد تسبب أعراضاً هضمية لدى بعض الأشخاص، بمن فيهم المصابون بمتلازمة القولون العصبي (IBS).

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الخبز على كميات أقل من الفيتات والعفص (التانينات)؛ وهي مواد قد تعيق امتصاص العناصر الغذائية وتتسبب في ظهور أعراض هضمية.

كيف يقارن خبز العجين المخمر بخبز القمح الكامل؟



فيما يلي تفاصيل القيمة الغذائية لشريحة متوسطة (بوزن 59 جراماً) من كل من خبز العجين المخمر وخبز القمح الكامل:

يحتوي كل من خبز العجين المخمر (Sourdough) وخبز القمح الكامل على نسبة عالية من الكربوهيدرات، كما يوفران قدراً من البروتين.

يحتوي خبز القمح الكامل على نسبة أكبر قليلاً من الألياف مقارنة بخبز العجين المخمر المصنوع من الدقيق الأبيض.

يمكن إعداد خبز العجين المخمر باستخدام أنواع مختلفة من الدقيق؛ إذ يحتوي خبز العجين المخمر المصنوع من دقيق القمح الكامل على كمية من الألياف تعادل تقريباً ما يحتويه خبز القمح الكامل العادي.

تُسهم الألياف في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم انتظام حركة الأمعاء وتحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء الغليظة. كما تساعد على الشعور بالشبع عن طريق إبطاء عملية الهضم وتحفيز إفراز هرمونات الشبع (الامتلاء).

يعتمد تركيز الفيتامينات والمعادن في الخبز على مكوناته؛ فبعض أنواع دقيق الخبز تُعزز بعناصر غذائية مثل الحديد وفيتامينات "ب"، مما يساهم في تحسين جودة نظامك الغذائي.



خبز القمح الكامل أم ساوردو

أيّهما يقدم فوائد أكثر لصحتك؟

يوفر كل من خبز العجين المخمر (Sourdough) وخبز القمح الكامل فوائد صحية، منها:

يمكن أن يقلل تناول خبز القمح الكامل من خطر الإصابة بأمراض مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان القولون والمستقيم.

تساعد الألياف في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم وخفض مستويات الكوليسترول. كما تدعم الألياف انتظام حركة الأمعاء وتقلل من التهابات الأمعاء، مما يوفر حماية ضد سرطان القولون.

قد يكون خبز العجين المخمر أكثر ملاءمة لمستويات السكر في الدم بفضل انخفاض مؤشره الجلايسيمي (GI). يقيس هذا المؤشر تأثير الأطعمة على سكر الدم على مقياس من 0 إلى 100؛ حيث يسجل خبز العجين المخمر 54 نقطة، بينما يسجل خبز القمح الكامل 71 نقطة.