شيع المئات من أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، جثامين الضحايا الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع على طريق إدفينا رشيد، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد زغلول بمدينة رشيد، وسط حالة من الحزن والأسى العميق التي خيمت على المشيعين.

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من الأهالي وأسر الضحايا ومحبيهم، حيث ودعوا الراحلين، وهم الزوج رجب محمود الفشن، وزوجته ياسمين عطية علي، وصديقة الزوجة إسراء رمضان الحمراوي، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

​وكانت مدينة رشيد قد فجعت بالحادث الذي وقع إثر تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل على طريق إدفينا رشيد أمام محطة الأمير، مما أسفر عن وفاة الثلاثة في الحال، وجرى نقل الجثامين آنذاك عبر 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى رشيد العام تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.