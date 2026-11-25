لقي صياد مصرعه غرقًا، بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك إثر سقوطه في المياه عقب نشوب مشاجرة بينه وبين صياد آخر بسبب الخلاف على أولوية مكان الصيد.

و​تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث غرق ومصرع شاب بدائرة مركز شرطة إدكو.

​وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من انتشال جثمان المجني عليه، وتبين أنه يُدعى كريم إبراهيم بركة.

​وكشفت التحريات الأولية والفحص المبدئي أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد الصيادين نتيجة خلاف على موقع الصيد، ما أدى إلى انزلاق قدم المجني عليه وسقوطه في المياه ليلقى مصرعه غرقًا.

و​من جانبه، أفاد التقرير الطبي المبدئي والطب الشرعي بعدم وجود أي آثار تعدٍ ظاهرة على جثمان المجني عليه، مؤكدًا أن سبب الوفاة يعود إلى «إسفكسيا الغرق».

​وجرى نقل الجثمان والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.