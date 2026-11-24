

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آليات الحفاظ على بحيرة المنزلة وترعة السلام، وبحث سبل حماية الموارد المائية والطبيعية والحفاظ على البيئة المائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والمهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة المهندس محمد عبد الله ، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، و رؤساء الوحدات المحلية وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الملف، وبحث آليات استكمال الجهود المبذولة للحفاظ على بحيرة المنزلة وترعة السلام، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحماية البيئة المائية وتحسين جودة المياه.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ومتابعة الموقف بشكل مستمر، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بما يدعم جهود الحفاظ على الموارد المائية وصون البيئة الطبيعية.