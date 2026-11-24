شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة عيد الطفولة، وذلك بنادي «سيتي كلوب» بمدينة دمياط، في إطار اهتمام الدولة برعاية الطفولة وتنمية قدرات النشء، وحرص محافظة دمياط على دعم الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الأطفال وتعزز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

جاء ذلك بحضور ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، وطارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، ونجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط ، ورحاب اللفات ، مديرة مكتبة مصر العامة بدمياط .

وفي كلمته، أعرب محافظ دمياط، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتولي اهتمامًا بالغًا برعاية الطفولة وتنمية قدرات النشء، وتوفير بيئة آمنة تتيح لهم النمو السليم، واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب دعم ودمج أبنائنا من ذوي الهمم.

وأضاف أن رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات التعليمية والاجتماعية وكافة الجهات المعنية، لترسيخ القيم الإيجابية، وتنمية الوعي والانتماء، وإتاحة الفرص أمام أبنائنا للإبداع والتميز والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وفي ختام كلمته، وجّه المحافظ الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم الاحتفالية والمشاركة فيها، مشيدًا بما تضمنته من فقرات متميزة عكست مواهب الأطفال وقدراتهم الإبداعية، وأتاحت الفرصة أمامهم لإبراز طاقاتهم ومهاراتهم.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى جانب تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة، التي عكست مواهب الأطفال وإبداعاتهم، وتوزيع الهدايا على عدد من أبنائنا من ذوي الهمم وأبناء مؤسستي البنين والبنات وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وفي ختام الاحتفالية، تسلّم محافظ دمياط درعًا تقديرًا لجهوده في دعم ورعاية النشء والاهتمام بقضايا الطفولة.