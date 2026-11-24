يرى معتصم سالم المدرب العام لنادي بيراميدز، أن مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق، هو أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي.

وقال سالم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لا أأمن لمكر كرة القدم، ومازال الموضوع بدري عن حسم لقب الدوري المصري. الممتاز.

وأضاف: عاجبني استمرارية مهند لاشين واحترافيته ومهند لاشين هو أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي، مهند لديه استمرارية غير عادية لن تجدها في لاعب في مصر سوى عنده.

وتابع: مهند لاشين يحافظ على نفسه بشكل مميز سواء في الأكل وطريقة النوم والتدريب مع الفريق وعقليته الاحترافية.