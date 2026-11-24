تحدث معتصم سالم المدرب العالم لنادي بيراميدز، عن فوز فريقه على الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالأمس



وقال سالم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: منذ بداية الموسم نسير بشكل جيد وكان لابد من استمرار النتائج الإيجابية وتركيز اللاعبين كان زيادة واستعدينا لمباراة الأهلي مثل أي مباراة ولكن نقدر ونحترم الأهلي.

واضاف: لم نشعر بقوة الأهلي بالأمس وهذا بسبب تركيز وثقة لاعبي بيراميدز، ولاعبي بيراميدز يثقون بموكوينا لانه مدرب مميز وهو عادل جدا.



وتابع :ولا يوجد نجم الفريق عندنا النجم هو الفريق، اشعر أن الدوري يقترب بقوة من بيراميدز ولكن كرة القدم ليس لها امان والمشوار مازال طويلا.