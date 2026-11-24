نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

استجابة للبلد الشقيق.. الرئيس السيسي يوجه بالنظر في ملف المسجونين والمحتجزين السودانيين

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا ، يفيد أنه استجابة لطلب الجانب السوداني، وجه الرئيس السيسي بالنظر إيجابا في أوضاع ملف المسجونين والمحتجزين السودانيين في مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.



الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وسلم رئيس الوزراء السوداني، الرئيس السيسي، رسالة موجهة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، تضمنت التأكيد على خصوصية العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطلع الجانب السوداني لمواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك.

شعبة المواد الغذائية: المنافذ الحكومية تسهم في ضبط الأسعار.. والسكر بـ25 جنيهًا

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، أن الأسواق المصرية تشهد توافرًا في السلع الغذائية بكميات تكفي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى وجود فائض من بعض المنتجات يسمح بالتصدير، رغم تحرك أسعار عدد من السلع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الدجوي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن السوق يعتمد على آليات العرض والطلب والمنافسة بين الشركات، في ظل عدم وجود تسعيرة جبرية، لافتًا إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى تحريك الأسعار بصورة مفاجئة.



إلغاء ضريبة الهواتف حقيقة أم شائعة؟.. شعبة الاتصالات تحسم الجدل.. فيديو

بين آمال المواطنين في إلغاء الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة، وارتفاع أسعار الأجهزة بالأسواق، تتزايد التساؤلات حول مصير الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج، خاصة مع انتشار أنباء عن وجود اتجاه لإلغائها، وهو ما أعاد ملف أسعار المحمول إلى دائرة الاهتمام، وسط مطالب بتخفيف الأعباء عن المستهلكين وتوفير هواتف بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.



وأكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن الأنباء المتداولة بشأن الإلغاء مجرد شائعات، وأن الرسوم لا تزال سارية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.44 جنيه

سعر الشراء: 54.30 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.68 جنيه

سعر الشراء: 59.51 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.31 جنيه

سعر الشراء 11 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.51 جنيه

سعر الشراء: 14.47 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.82 جنيه

سعر الشراء: 14.78 جنيه.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر.. بكام عيار 21؟



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4830 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5630 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6411 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45040 جنيه.



محمد السبكي: لا قرار بإجبار المواطنين على تغيير عدادات الكهرباء القديمة

أكد الدكتور محمد السبكي، الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عدم صدور أي قرار أو توجيه من الجهاز بإلزام المواطنين بتغيير عدادات الكهرباء القديمة السليمة، حتى إذا تجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات، مشددًا على أن استبدال العداد يرتبط بوجود عطل فني يستدعي تغييره.

وقال السبكي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك توجهًا في قطاع الكهرباء للتحول من العدادات الميكانيكية القديمة إلى العدادات الإلكترونية، موضحًا أن هذا التوجه لا يعني إجبار المواطنين على تغيير العدادات التي تعمل بكفاءة.

برلماني: نستهدف ربط زيادات الأجور بمعدلات التضخم والقدرة المالية للموازنة

أكد المهندس هاني شحاته، عضو مجلس النواب، على أهمية الدور الذي يؤديه المعلم في المجتمع المصري، مشيراً إلى أنه يمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال، إذ يتولى تعليم الأطباء والمهندسين والضباط وغيرهم من أصحاب المهن.

وقال شحاتة، خلال لقاء مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن المعلم يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة تتعلق بأمان ومستقبل أبناء الأسر المصرية، لافتاً إلى أن مصر تضم نحو 1.3 مليون معلم في مختلف التخصصات بمرحلة التعليم قبل الجامعي، يتولون تدريس ما يقرب من 29 مليون طالب.