لا تزال "موقعة الجلابية" واحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل في تاريخ الكرة المصرية بعدما تحولت مباراة الزمالك والأفريقي التونسي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا عام 2011 من مواجهة كروية منتظرة إلى مشهد فوضوي انتهى باقتحام الجماهير أرض الملعب وإيقاف اللقاء قبل صافرة النهاية.

الزمالك يبحث عن العودة أمام الأفريقي

دخل الزمالك مواجهة الإياب أمام الأفريقي التونسي على استاد القاهرة وهو مطالب بتعويض خسارته في مباراة الذهاب بتونس بنتيجة 4-2، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت المهمة صعبة على الفريق الأبيض الذي احتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل، وهو ما جعل المباراة مشتعلة منذ دقائقها الأولى وسط حضور جماهيري كبير وترقب لمصير بطاقة التأهل.

هدفان يشعلان استاد القاهرة

نجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال لقاء العودة بهدفين مقابل هدف بعدما سجل محمود فتح الله الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يضيف حسين ياسر المحمدي الهدف الثاني ليقترب الفريق الأبيض من قلب النتيجة في مجموع المباراتين.

لكن المواجهة لم تكتمل بالشكل الذي انتظرته الجماهير، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة أحداثا مؤسفة، إثر اقتحام أعداد من الجماهير أرض الملعب، ما تسبب في توقف المباراة وسط حالة من الفوضى داخل استاد القاهرة.

لماذا سميت بموقعة الجلابية؟

ارتبط اسم "موقعة الجلابية" بالمشاهد التي صاحبت اقتحام الملعب، بعدما انتشرت صور ومقاطع للجماهير داخل أرضية الاستاد وكان من بينها مشهد أحد المشجعين مرتديا جلابية ليصبح الاسم المتداول للواقعة التي تصدرت عناوين الصحف ووسائل الإعلام وقتها.

ولم تكن الواقعة مجرد توقف لمباراة كرة قدم بل أثارت مخاوف كبيرة بشأن سلامة اللاعبين والجهازين الفنيين وأعادت ملف تأمين الملاعب والجماهير إلى الواجهة بقوة.

الزمالك يفوز في القاهرة ويودع البطولة

رغم تقدم الزمالك في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف، فإن الفوز لم يكن كافيًا لتعويض خسارة الذهاب بنتيجة 4-2 ليودع الفريق الأبيض البطولة الأفريقية بمجموع المباراتين 5-4.

وبقيت تلك المواجهة حاضرة في ذاكرة جماهير الزمالك، ليس فقط بسبب النتيجة وخروج الفريق من البطولة ولكن بسبب الأحداث التي صاحبت الدقائق الأخيرة والتي جعلت "موقعة الجلابية" واحدة من أشهر الوقائع في تاريخ الكرة المصرية.