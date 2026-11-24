افتتح مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء هاني رشاد محافظ السويس دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث في محافظة السويس، والذي يقام على الكورنيش بجوار الاستاد بمحافظة السويس خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2026، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي للمنتجات المصنعة محليا ومنها مشروعات صناعة الأثاث الدمياطي، وتنفيذ برامج داعمة للنهوض بصناعة الأثاث وتعزيز وصول المنتجات المحلية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وجرى افتتاح المعرض بحضور مصطفى الجنزوري رئيس القطاع المركزي لفروع الجهاز وشيرين عاصم رئيس قطاع المعارض وخالد نصر مدير المنطقة الثانية ومحمد مرسي مدير فرع الجهاز بمحافظة السويس ومحمد مسلم المدير التنفيذي للجنة النقابية العمالية بدمياط، وبحضور لفيف من قيادات محافظة السويس.

وأوضح مصطفى حسن أن الدورة الجديدة من المعرض تأتي في إطار سلسلة المعارض التي ينظمها الجهاز داخل المحافظات بالتعاون مع اللجنة النقابية العمالية لصناعة الأثاث بدمياط، واستكمالاً للنجاحات التي تحققت في الدورات السابقة من المعرض.

وأضاف.. أن جهاز تنمية المشروعات ينظم المعرض للمرة الثانية في محافظة السويس نظراً لما تتمتع به من قوة شرائية وتعداد سكاني، وذلك بمشاركة نخبة مختارة من صغار مصنعي الأثاث بدمياط لفتح منافذ تسويقية جديدة، والحفاظ على العمالة اليدوية الماهرة، وتقديم منتجات وطنية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلكين، تشمل جميع أنواع الأثاث.

واشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن سلسلة معارض صنع في دمياط حققت منذ انطلاقها نحو 600 مليون جنيه إجمالي مبيعات وتعاقدات عبر 25 دورة شارك فيها قرابة 1,329 عارضاً، ولاقت إقبالا جماهيريا لافتا، حيث يترقب مواعيدها الجمهور في القاهرة والمحافظات للاستفادة من الأسعار التنافسية التي يعرض بها صناع الأثاث المنتجات الدمياطية الشهيرة.

من جانبه أكد اللواء هاني رشاد محافظ السويس أن المحافظة تحرص على تنسيق مختلف أوجه التعاون مع الجهات التنموية الشريكة ومع مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ المعارض، والمساهمة في دعم أصحاب المشروعات من جهة التسويق، ودعم الجمهور المحلي بمنتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.

وأكد رشاد على اهتمام محافظة السويس باستقبال معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري، وذلك لما يقدمه من خدمة تسويقية مميزة لأبناء محافظة السويس وكذلك محافظات القناة، والأسعار التنافسية لمنتجات الأثاث عالية الجودة، عوضا عن تكلفة الجمهور زيارة محافظة دمياط في حالة رغبتهم اقتناء منتجات أثاث ذات جودة عالية.

من جانبها، أوضحت شيرين عاصم رئيس قطاع المعارض بالجهاز أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة لتقديم الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات بدمياط من خلال إقامة المعارض المتخصصة في الأثاث الدمياطي على مدار العام بالقاهرة ومختلف المحافظات أو من خلال إشراكهم في مختلف المعارض التي ينظمها الجهاز بالتنسيق مع الجهات الشريكة مما يساعد أصحاب هذه المشروعات على الاستمرار والنمو.