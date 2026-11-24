تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من رابطة الأندية المحترفة بشأن تعديل موعد مباراة الفريق أمام منتخب السويس بتروجت في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقررت رابطة الأندية تعديل الموعد وإقامة المباراة في الخامسة من مساء الخميس 10 ديسمبر المقبل بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الأربعاء 9 ديسمبر على استاد السويس الجديد بمدينة السويس.

وجاء التعديل من جانب رابطة الأندية بعد قرار الاتحاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد موعد مباراة حوريا كوناكري الغيني وبيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي تقرر إقامتها في السادسة من مساء يوم الأحد 6 ديسمبر المقبل في كوناكري عاصمة غينيا على أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم 7 ديسمبر.