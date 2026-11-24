أشاد حازم إمام بالمستوى الذي قدمه فريق بيراميدز خلال مواجهته أمام الأهلي، التي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن بيراميدز استحق الانتصار بعدما كان الطرف الأفضل داخل الملعب.

وقال حازم إمام، خلال تصريحاته عبر برنامج «الحريفة» على إذاعة «أون سبورت»: «لو هنتكلم على ماتش إمبارح لازم نقول مبروك لبيراميدز، ويمكن الكل بيتكلم على الأهلي وإنه كان وحش، لكن لازم نشيد بالمستوى اللي قدمه بيراميدز».

وأضاف: «من بداية الموسم كان واضح إن بيراميدز فريق قوي، لكن كان فيه ناس بتقول إنه لسه ملعبش فريق تقيل ولسه متحطش تحت اختبار حقيقي، وموكوينا مدرب كويس جدًا، وجاء بعد يوريتشيتش، اللي ارتبط اسمه بتدريب الأهلي، وسبق له التتويج بدوري أبطال أفريقيا، وعنده خبرة وعارف طبيعة الدوري المصري».

وتحدث إمام عن التفوق البدني لبيراميدز، قائلًا: «بدنيًا لازم نحط 100 خط تحت النقطة دي، لاعبو بيراميدز بيضغطوا كلهم من البداية، واللي مش عارفه ليه الأهلي كان بالشكل ده، ومن امبارح في الاستوديو التحليلي وكل الناس بتتكلم، ومحدش فاهم ليه الأهلي كان بالسوء ده، وأنا تقريبًا مشوفتش الأهلي بالشكل ده قبل كده خالص».

وتابع: «بيراميدز كان بيعمل حاجات صح في الملعب وكل حاجة، لكن الأهلي مفيش أي حاجة صح اتعملت، وده اللي خلى المشهد يظهر بالشكل ده، وشوفت تصريح لعموته بعد الماتش بيقول فيه إنه مش هيقول للاعبين يباصوا إزاي ولا يضغطوا إزاي، وده يوضح الموقف».

وأكد حازم إمام أن انتصار بيراميدز جاء نتيجة تفوقه الفني والبدني، مشيدًا في الوقت نفسه بإدارة النادي، قائلًا: «بيراميدز كسب لأنه الأقوى والأفضل والأحسن، وعايز أحيي إدارة بيراميدز بصراحة، وأنا من الأول كنت مع فكرة تجربة بيراميدز، رغم إن الناس كانت بتقول ده فريق ملوش جمهور، ده سنة وشكرًا ومش هيعمل حاجة».

وأشاد إمام بالعمل الإداري داخل بيراميدز، خاصة في ملف التعاقدات، موضحًا: «عندهم إصرار، وبحيي ممدوح عيد كمان، لأن الفريق في الفترة الأخيرة مبقاش يعمل صفقات كتيرة زي البداية، وبقى شغال على الاحتياجات فقط، والإدارة بتشتري حاليًا اللاعب اللي عندها رؤية إنه هيكون إضافة للفريق، مش شو واسم وخلاص، وده عجبني إنهم انتبهوا للنقطة دي».

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على نجاح بيراميدز في فرض نفسه على الساحة الكروية المصرية، قائلًا إن نظرة جماهير الأهلي للفريق تغيرت خلال آخر عامين، وأصبح هناك اعتراف بقوته والمستوى الذي يقدمه داخل الملعب، مضيفًا: «بيراميدز صنع حالة، وببارك له مرة تانية، وهاردلك للأهلي».