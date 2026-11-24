أعلنت أوكرانيا رفضها تصريحات مسؤولين ليبيين اعتبروا أن استهدافها سفينة حربية روسية بالقرب من بنغازي بمثابة إعلان حرب على ليبيا، مؤكدة أن العملية استهدفت أصولًا عسكرية روسية في إطار حقها في الدفاع عن النفس.

انفجارات هزت بنغازي



ونقل موقع سوسبيلني الأوكراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، قوله إن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولها الحق في استهداف الأهداف العسكرية الروسية المشروعة.



وأوضح تيخي أن هذه الأهداف تشمل السفن الحربية الروسية، وسفن الشحن التي تنقل المعدات والموارد العسكرية، وناقلات النفط التابعة لما يُعرف بالأسطول الموازي الروسي، والتي تدعم المجهود الحربي الروسي.



وقال تيخي في تصريحات نقلها موقع سوسبيلني إن أوكرانيا لا تجر أي طرف إلى الحرب ولا تنقل الحرب إلى أي مكان، مشددًا على أن تحركاتها تستهدف حصريًا الدولة المعتدية ولا تستهدف أي طرف ثالث.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد العملية بالقرب من بنغازي في 23 نوفمبر، حيث استهدفت مسيرات بحرية أوكرانية وأغرقت السفينة الحربية الروسية من طراز كورفيت ميركوري (Merkury) التابعة لمشروع 20380، ودمرت مروحية من طراز كا-27 كانت على متنها، كما استهدفت سفينة الشحن الروسية إم في أنجارا (MV ANGARA)، التي قالت كييف إنها تُستخدم في نقل الإمدادات العسكرية.



وأضاف المتحدث الأوكراني أن الضربات تتوافق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن أوكرانيا تلتزم بمبدأ التناسب وتسعى إلى الحد من المخاطر والأضرار الجانبية.



كما أشار إلى أن القانون الدولي لا يقصر حق الدفاع عن النفس على أراضي الدولة التي تعرضت للهجوم أو أراضي الدولة المعتدية، بل يمكن أن يشمل المياه الدولية أيضًا.

وفيما يتعلق بالمخاوف من تنفيذ عمليات بالقرب من الموانئ الليبية، قال تيخي إن هذه التساؤلات ينبغي توجيهها إلى روسيا، بسبب استخدامها البنية التحتية المدنية في دول ثالثة لأغراض عسكرية.



وأكد أن السفن الحربية الروسية وناقلات الأسلحة الروسية التي تصل بصورة متكررة إلى تلك المناطق هي التي تسببت في تهديد ليبيا.



وأشار تيخي إلى أن روسيا تستخدم بصورة منهجية البنية التحتية العسكرية واللوجستية خارج أراضيها، بما في ذلك في إفريقيا، لدعم العمليات العسكرية وتعزيز القدرات التي تسهم في استمرار حربها ضد أوكرانيا.



وشدد المتحدث على احترام أوكرانيا سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم سعيها إلى إلحاق الضرر بليبيا أو سكانها، مضيفًا أن كييف تقدر علاقاتها الممتدة مع ليبيا وتظل مهتمة بالتعاون الثنائي بين البلدين.



وفي سياق متصل، أثارت التحركات البحرية الروسية في البحر المتوسط اهتمامًا متزايدًا عقب الهجوم بالقرب من بنغازي، إذ يتحرك قافلة تضم ثلاث سفن شحن روسية خاضعة للعقوبات، ترافقها الفرقاطة أدميرال جولوفكو، ببطء غير معتاد قبالة سواحل تونس منذ 19 نوفمبر على الأقل.



وسبق لهذه السفن أن نقلت شحنات عسكرية روسية، فيما لا تزال طبيعة شحناتها الحالية ووجهتها غير معلومتين.