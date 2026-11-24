يدخل مشروع "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين" مرحلة التنفيذ الفعلي، وذلك بعد عام على قمة واشنطن التي أرست السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وسط إعادة صياغة جيوسياسية أوسع في المنطقة وخارجها.

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان انطلاق المرحلة العملية لمشروع "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، وهو ممر العبور الإقليمي الرئيسي المدعوم من الولايات المتحدة في جنوب القوقاز، وذلك في وقت تواصل فيه أرمينيا وأذربيجان العمل معا لبناء مستقبل المنطقة بعد عقود من الحروب المأساوية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وفي كلمته الرسمية بمناسبة التدشين، وصف باشينيان هذه الخطوة بأنها "حدث تاريخي بكل معنى الكلمة في التاريخ الحديث لجمهورية أرمينيا"، معتبرا المشروع أضخم مبادرة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها.

وأضاف باشينيان: "إلى جانب فوائد ربط أذربيجان بجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، والمزايا المتبادلة لجمهورية أرمينيا على صعيد تطوير الربط الدولي والمحلي، سيكتسب مشروع ترامب أهمية إقليمية ودولية هائلة من خلال ضخ حيوية إضافية في طريق التجارة العابر لبحر قزوين وتعزيز الربط بين الغرب والشرق".

وأعلن أن المشروع سيُنفذ بشكل مشترك بين حكومتي أرمينيا والولايات المتحدة وبالتعاون مع أذربيجان، موضحا أن المبادرة تهدف إلى إنشاء حركة عبور متعددة الوسائط دون عوائق عبر جنوب القوقاز، استنادا إلى الاحترام الكامل لـ"سيادة الدول المشاركة وسلامة أراضيها وولايتها القضائية".

وأشار رئيس الوزراء الأرميني إلى أن المشروع سيمكن يريفان من الوصول إلى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات إلى مقاطعة سيونيك جنوبي أرمينيا، كما سيسهم في تعزيز أمن البلاد في ظل سعي جيرانها إلى ترسيخ الاستقرار لدعم المشاريع التنموية الإقليمية.