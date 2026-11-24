كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز، في إطار محاسبة اللاعبين على تراجع النتائج.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "قرر وائل جمعة، مدير الكرة، توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق بعد الخسارة من بيراميدز، من خلال الخصم من مستحقاتهم، مع استمرار تجميد المستحقات القديمة".

وأضاف: "مدير الكرة اتخذ القرار بتعليمات من سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي ونائب المشرف العام على الفريق".