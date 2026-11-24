ارتفعت عمليات حرق الغاز الطبيعي في مقاطعة ألبرتا، أكبر منطقة منتجة للنفط في كندا، خلال عام 2026 بعد أن ألغت السلطات التنظيمية سقفا كان يهدف إلى الحد من هذه الممارسة المسببة للانبعاثات الكربونية .

ووفقا لحسابات استندت إلى بيانات هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا، يتجه حجم الغاز المحروق إلى الارتفاع بنحو 10% مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بلغ 15% في عام 2025، رغم زيادة إنتاج النفط خلال الفترتين.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن ألغت هيئة تنظيم الطاقة في يونيو 2025 الحد الأقصى على مستوى المقاطعة لحرق الغاز، استجابة لتوجيهات من حكومة ألبرتا. ويقصد بحرق الغاز التخلص من الغاز الطبيعي الفائض المصاحب لعمليات إنتاج النفط عبر إحراقه، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون وجسيمات ملوثة تضر بالبيئة والصحة العامة .

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، أحرقت شركات النفط والغاز نحو 644 مليون متر مكعب من الغاز، ما يضع المقاطعة على مسار لتجاوز السقف السنوي السابق البالغ 670 مليون متر مكعب.

ويرى معهد بيمبينا للطاقة النظيفة أن هذه الأرقام مقلقة، مشيرا إلى أن الشركات قادرة على خفض حرق الغاز عندما تكون هناك قواعد ملزمة. في المقابل، قالت الهيئة التنظيمية إن زيادة النشاط النفطي والغازي وارتفاع الإنتاج بنحو 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025 ساهما في زيادة كميات الغاز المحروق.