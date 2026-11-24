تسارع الصين وتيرة شراء زيت الصويا لصالح الاحتياطيات الحكومية في محاولة لامتصاص فائض المعروض في السوق المحلية، في وقت يؤدي فيه ارتفاع وتيرة طحن فول الصويا إلى زيادة الإنتاج، بينما لا يواكب الطلب على زيت الطهي هذا النمو.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن شركة سينوجراين الحكومية أعلنت أنها ستطرح مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من زيت الصويا، في رابع عملية شراء ضمن الجولة الحالية.

ووفقا لبيانات شركة الاستشارات الصينية "ميستيل"، نجحت الشركة حتى الآن في تأمين نحو ثلث الكمية المستهدفة البالغة 600 ألف طن خلال مناقصات هذا الشهر.

ويعود فائض المعروض إلى معالجة كميات كبيرة من فول الصويا لإنتاج أعلاف الماشية وزيت الطعام، في حين يبقى الاستهلاك ضعيفا رغم اقتراب موسم ذروة الطلب قبل حلول رأس السنة القمرية الجديدة. كما هبطت أسعار زيت الصويا الفورية والعقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس.

وتتلقى الصين إمدادات كبيرة من فول الصويا من كل من البرازيل والولايات المتحدة. كما اشترت جهات حكومية شحنات أميركية للمساعدة في تحقيق هدف استيراد لا يقل عن 25 مليون طن سنويا حتى عام 2028، بينما واصلت شركات الطحن الخاصة شراء كميات كبيرة من البرازيل، مما زاد من وفرة المعروض.

وفي الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الزيوت الغذائية في الصين بفعل تباطؤ الاقتصاد، وانخفاض وتيرة تناول الطعام خارج المنزل، وزيادة الوعي الصحي، إلى جانب شيخوخة السكان وتراجع أعدادهم.